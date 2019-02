Journalist Ans Boersma: 'Ik ben niet overtuigd dat mijn ex jihadist was'

In het radioprogramma ging Boersma, die ongeveer anderhalf jaar een relatie had met Abd A., dieper op de situatie in. Hun relatie hield op in 2015. In januari werd Boersma na een tip van het Nederlandse OM uit Turkije gezet, waar ze als freelance-journalist voor onder andere Het Financieele Dagblad werkte. Zelf wordt Boersma verdacht van onder meer valsheid in geschrifte bij de visumaanvraag van haar ex-vriend.

Aanslagen

A. zou redelijk hoog in de rangorde hebben gestaan bij Jabat-al-Nusra en contact hebben onderhouden met hooggeplaatste figuren. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij aanslagen. A. dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de 'hoofdstad' van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS).