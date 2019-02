Foutje: verkeerde leiding doorgezaagd, gaslek in Assen

De flat aan de Ellen in Assen kwam eerder in het nieuws omdat het de eerste gasvrije flat van Assen moet gaan worden. Het merendeel is van het gas af, maar nog niet alle bewoners.

Explosiegevaar

Vermoedelijk dacht de man dat de gasleiding niet meer nodig was. Door het doorzagen ontstond een gaslek waardoor het flatgebouw en meerdere omliggende woningen moesten worden ontruimd, schrijft RTV Drenthe. De mensen worden opgevangen in een nabijgelegen zorgcentrum. In het flatgebouw is nog veel gas aanwezig. Daardoor is er nog explosiegevaar.

Ook de elektriciteit in en rond de flat zijn uit voorzorg afgesloten, zei een woordvoerder van de brandweer