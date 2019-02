Hulp van alle kanten voor afgebrande bruidsmodezaak: 'Het is zo ontzettend lief'

88 jurken verwoest

De brand verwoestte zeker 88 trouwjurken. "Ex-bruiden stellen hun eigen jurk ter beschikking aan bruidjes die binnenkort gaan trouwen. Ze geven hun jurken weg of geven ze ter leen."

Op de Facebookpagina Hulpactie EMB Fashion Lelystad worden allerlei jurken aangeboden. In allerlei kleuren, maar ook torseletjes. Ook bruidsmodezaken schieten te hulp. Zo krijgt de eigenaresse allerlei aanbiedingen van zaken die hun atelier willen afstaan. Of helpen andere zaken met het vinden van een jurk, vaak met korting.

Ook is er een crowdfundingactie opgezet om geld op te halen. Volgens de eigenaresse is het pand tot de grond toe afgebrand. "Deze hulp geeft me weer iets meer hoop. Het is te lief. Er zijn geen woorden voor."