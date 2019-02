Zelfde pak melk bij Belgische Albert Heijn veel goedkoper dan bij ons

Koffie en spaghetti

Reden achter de lage melkprijs is de prijzenoorlog die Albert Heijn is begonnen in België. In dat land staat Albert Heijn – anders dan bij ons - bekend als prijsvechter. Door te stunten met prijzen en uit te pakken met 1+2 gratis-acties probeert Ahold concurrenten als Colruyt pijn te doen.

Ook de pasta van het AH-huismerk Basic is in België goedkoper dan in Nederland. Wij betalen voor een pak spaghetti 0,57 cent en de Belgen 0,29 cent. En de AH Basic Koffiepads dark roast kost bij ons 2,46 euro en bij onze zuiderburen 1,89. Ook suiker, broodbeleg en appelsap zijn stukken goedkoper in de Belgische Albert Heijn.