Bouwers vreugdevuur Scheveningen bedreigden medewerkers gemeente

Krikke werd die nacht gebeld met de vraag of moest worden ingegrepen. Ze zag ervan af omdat er toen geen ME beschikbaar was. Bovendien waren de bouwers 'onder invloed'.

Niet zonder politie hoogte meten

Uit de vrijgemaakte stukken blijkt dat degenen die de bouw op 30 december moesten controleren, dat niet wilden doen zonder politiebegeleiding. "Net besloten dat we morgen niet mee gaan meten. Wij blijven even weg en horen van hun (politie, red.) wat de situatie is."

Uit de notulen van de vergadering van de driehoek blijkt dat de burgemeester op oudjaarsdag ook wist van die bedreigingen tegen ambtenaren en tussen bouwers onderling. Er werd toen geen actie ondernomen, omdat er geen aangiften waren.

'Jammer dat mis moet gaan'

In WhatsApp-verkeer van betrokken ambtenaren wordt de gang van zaken bekritiseerd: "Het is ook belangrijk om de maximale hoogte van de vreugdevuren strikt aan te houden". Een andere ambtenaar appt: "Jammer dat het zo mis moet gaan om mensen ervan te doordringen dat wetenschappers dit soort zaken niet voor niets opschrijven."