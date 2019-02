1500 kilo cocaïne verstopt tussen de mango's in Rotterdam, douanier opgepakt

Een 37-jarige douanier uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugstransport.

De douanier was al langer in het vizier van de politie. Toen ze erachter kwamen dat hij mogelijk betrokken was bij de invoer van deze container met mango's, onderschepten ze de boel.

Drugs vernietigd

De douanier wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Alle cocaïne, met een straatwaarde van miljoenen euro's, is inmiddels vernietigd.