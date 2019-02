Mirjam schrijft boek over overleden tweelingzoontje: 'Florian mag niet vergeten worden'

Onverwacht zwanger

We zitten aan de keukentafel. Mirjams man Tom (37) is sinds vorige week weer begonnen met werken. Boven ligt haar Celeste, Florians tweelingzusje, te slapen. Mirjams oudste dochter Elinde (5) zit te tekenen en zoon Julian (3) kijkt televisie. "Misschien niet zo pedagogisch verantwoord, maar zo kunnen wij even rustig praten", zegt Mirjam met een glimlach.

Het verhaal begint eind 2017. Mirjam en haar man Tom (nu 37) hadden al twee kinderen (Elinde van 5 en Julian van 3), toen Mirjam onverwacht zwanger raakte. "Het was absoluut niet gepland, maar we vonden het eigenlijk meteen heel leuk." Toen later bleek dat ze een tweeling kregen, was dat wel even schrikken. "We dachten: hoe gaan we dat doen? Maar we hadden de ruimte dus toen we eenmaal aan het idee gewend waren, waren we vooral heel blij."