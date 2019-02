Virna (47) trouwde met Kevin (32): 'O, je hebt een toyboy?'

Virna (47) is getrouwd met Kevin (32): 'Ze schatten mij vaak jonger'

Virna en Kevin leerden elkaar kennen bij Shooters in Groningen (een shotjesbar). "Hij kwam de trap opgelopen, we keken elkaar aan en het was meteen vlam in de pan. Op dat moment was hij 24 en ik 39, maar dat hadden we in het begin niet door. Hij ziet er een paar jaar ouder uit en mensen schatten mij vaak jonger, dus we dachten dat we in dezelfde leeftijdscategorie zaten. Ik was ook niet per se van plan om een lange relatie te beginnen, dus toen Kevin vertelde dat hij pas 24 was, dacht ik: ach, wat maakt het uit."

Maar binnen twee weken was het vol aan, en inmiddels zijn ze al acht jaar heel gelukkig samen. "Vorig jaar heeft hij me op het strand ten huwelijk gevraagd, en in oktober zijn we getrouwd. Mijn zoon van twintig uit een eerdere relatie was zijn getuige. Ze kunnen heel goed met elkaar opschieten."

Kinderwens

Virna merkt weinig van het feit dat Kevin 15 jaar jonger is. "Soms kent hij bepaalde films of muziek niet, maar dan zeg ik met een knipoog: dat was voor jouw tijd." Het stel heeft het naar eigen zeggen 'super' met elkaar. "We gaan samen naar de bingo, maar ook naar hardstylefeesten. Tijdens het stappen word ik vaak jonger geschat dan mijn man, dat vinden we echt hilarisch."

Virna en Kevin hebben in het begin van hun relatie geprobeerd om zwanger te raken. "We dachten toen ik veertig was: als we het samen willen, moet het nu. We hebben talloze trajecten doorlopen, maar het is helaas niet gelukt. Gelukkig zei Kevin: 'Jij bent het belangrijkste voor mij, met jou wil ik oud worden. Of dat nu met of zonder kinderen is.' Daardoor hebben we het goed achter ons kunnen laten. Maar stel dat hij over een paar jaar toch denkt: ik wil alsnog vader worden, dan kunnen we dat altijd opnieuw bekijken, er zijn meer manieren."

'Toyboy'

Of ze wel eens gekke reacties krijgt op het grote leeftijdsverschil tussen haar en Kevin? "Als ik zeg dat mijn man 15 jaar jonger is, zeggen ze vaak: 'Oh, dus jij hebt een toyboy?'. Of ze dat vervelend vindt? "Het doet me niet zoveel, ik kan er wel om lachen. We hebben een prima seksleven, maar of dat nou komt door ons leeftijdsverschil? We houden gewoon veel van elkaar, voelen elkaar goed aan en durven te zeggen wat we fijn vinden. Volgens mij heeft dat niets met leeftijd te maken."

Virna valt ook niet specifiek op jongere mannen: "Nee, zeker niet! Ik val op jongensachtige mannen, of ze nou 25 of 60 zijn. Het gaat erom hoe Kevin in het leven staat: losjes, ondernemend en vrolijk. Daar ben ik voor gevallen."