'Zo koop je een DDoS-aanval': politie gebruikt Fortnite om jonge hackers te waarschuwen

Jonge cybercriminelen

· Een op de zes jongeren tussen de 12 en de 17 jaar heeft wel eens een cyberdelict gepleegd, bewust of onbewust.

· In de leeftijdscategorie 16-17 jaar is dit percentage zelfs 33%.

· Het gaat hier bijvoorbeeld om hacken, je online als iemand anders voordoen om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen, het online bedreigen van mensen of het downloaden van films zonder ervoor te betalen.

· Jongeren lijken inbreken in iemands huis veel erger te vinden dan inbreken in iemands computer (er is meer afstand tot het slachtoffer, dus minder zicht op de impact).

Bron: Safer Internet Centre Nederland