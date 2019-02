Griepepidemie: 400 leerlingen school Goes tegelijk ziek

Het is nog nooit zo rustig geweest op het Goese Lyceum in Zeeland. De griepepidemie heeft daar uitzonderlijk huisgehouden. Een kwart van de zestienhonderd leerlingen zit ziek thuis. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

De telefoon blijft maar rinkelen op de middelbare school in Goes. Eén voor één hebben de leerlingen zich de afgelopen dagen ziek gemeld. Vandaag bereikte dat aantal een hoogtepunt toen de teller op 400 leerlingen kwam te staan. Rector Biesterbosch zegt dat ze niet van alle leerlingen weet wat ze precies mankeren. 'Ook leraren vallen om' "We zien nu ook collega's omvallen", bevestigt Biesterbosch na berichtgeving van Omroep Zeeland. Dertien leraren kwamen vandaag niet opdagen omdat ze te ziek waren om les te geven. Het lukt niet om ze allemaal te vervangen en daarom heeft de middelbare school noodgedwongen de lesroosters ingekort. Lees meer Opeens veel meer griepgevallen in negende week van epidemie Landelijk is het aantal grieppatiënten ook weer fors toegenomen, na een paar weken van daling. Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen vorige week 96 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. De week daarvoor waren het er maar 59. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land. Bestaat de mannengriep en hoe word je snel beter: alles over de griep Bekijk deze video op RTL XL