Man die Lucas in Utrechtse snackbar doodsloeg in hoger beroep

Dat laat een woordvoerder van de rechtbank in Utrecht aan RTL Nieuws weten. Vorig jaar zomer ging het helemaal fout toen er een woordenwisseling in een snackbar ontstond tussen het vriendengroepje van Lucas en Dirk K. na het stappen.

Zonder aarzeling haalde hij uit

Bewakingscamera's legden vast dat Dirk K. een paar minuten later de snackbar weer binnenkwam en vervolgens schuin van achteren twee keer snoeihard en zonder aarzeling uithaalde naar het hoofd van Lucas. Die keek op dat moment op zijn telefoon. Hij zag de dader niet aankomen en zakte na de aanval langzaam naar de grond. Vijf dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

Volgens de rechter had Dirk K. kunnen weten dat dit fatale gevolgen had kunnen hebben. Toch was de daad niet met voorbedachten rade uitgevoerd, zei de rechter twee weken geleden. Hij werd daarom veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van zwaar letsel met de dood tot gevolg.