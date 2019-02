Laura en Lars trouwen op Valentijnsdag: 'Een mooiere dag kan toch niet?'

Zwangerschapsvergiftiging

Omdat het vorig jaar niet lukte om op 14 februari een plekje te bemachtigen, koos het stel een andere datum. In eerste instantie zouden ze elkaar het jawoord geven in de zomer van 2018. Maar ook toen kon de bruiloft niet doorgaan. "Ik lag in het ziekenhuis met zwangerschapsvergiftiging."

Gelukkig was de gemeente coulant en mochten ze zonder extra kosten een nieuwe datum uitkiezen. "Toen wisten we meteen: het wordt Valentijnsdag. We vinden het heel mooi om op deze manier een persoonlijke betekenis te geven aan deze toch al bijzondere dag."

'Commerciele bullshit'

Niet iedereen is zo enthousiast over Valentijnsdag, blijkt uit andere reacties onder onze oproep. Zo schreef Michelle: "Valentijnsdag is zo'n onzin gewoon. Commerciële bullshit. Wees gewoon altijd goed en lief naar elkaar. Niet één keer in het jaar elkaar vertroetelen en de liefde verklaren. Dat kan 365 dagen per jaar."