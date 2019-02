Rechter: liegende, beschonken agente is terecht ontslagen

Een vrouwelijke agent uit Brabant is terecht ontslagen omdat zij na een kerstfeest van werk samen met een collega beschonken in de auto is gestapt. Vooral het feit dat ze er later over loog, rekent de rechter haar zwaar aan.

Dat blijkt uit een vonnis van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter. Een vrouwelijke agent stapt samen met collega O. op de avond van 20 december 2016 in de auto. Tijdens een kerstbijeenkomst op het Eindhovense politiebureau en aansluitend cafébezoek heeft ze minstens twee witbiertjes en twee speciaalbiertjes gedronken, zo zal zij later verklaren. Beschadigde auto De auto is van haar collega, maar de agente is degene die het eerste deel rijdt. Als ze bij haar huis zijn, neemt de collega O. plaats achter het stuur om alleen naar haar woning verderop te rijden. Tijdens deze laatste rit komt er bij de politie een melding binnen over het rijgedrag van O. Als twee agenten bij haar huis gaan kijken, treffen ze de auto beschadigd aan tegen een boom. De eigenaar is nergens te bekennen. Leugenachtige verklaring Na onderzoek besluit de korpschef dat de vrouwelijke agent zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim en legt haar onvoorwaardelijk ontslag op. Hij verwijt de vrouw dat ze onder invloed heeft gereden, dat ze collega O. er niet van heeft weerhouden om zelf het laatste stuk te rijden en dat ze over dit alles later 'leugenachtig heeft verklaard'. De vrouw vecht het ontslag aan waarna de bestuursrechter in september 2017 het besluit van de korpschef vernietigt. De rechter sluit namelijk niet uit dat de alcoholpromillage tijdens de autorit alweer op toegestaan niveau zat. Ook vindt de rechter niet dat het bewezen is dat de vrouw leugenachtig verklaard zou hebben. Onder invloed achter het stuur De bestuursrechter maakt er daarom een voorwaardelijk ontslag van. Pas als de vrouw binnen twee jaar weer de fout in zou gaan, zou ze worden ontslagen. Maar daar is de korpschef het niet mee eens en hij gaat in hoger beroep. Die zaak wint hij, zo blijkt uit het vonnis van 13 december 2018. De voorzitter van de Centrale Raad van Beroep, mevrouw Vulpen-Grootjans, vindt het terecht dat de korpschef de agent onvoorwaardelijk ontslag heeft opgelegd vanwege plichtsverzuim. Ze acht bewezen dat de vrouwelijke agent te veel onder invloed is geweest om te rijden en dat zij daarmee 'een risico heeft genomen dat een politieambtenaar niet mag nemen'. In strijd met de waarheid Ook het feit dat de vrouwelijke agent in strijd met de waarheid heeft verklaard en heeft herhaald dat haar collega O. niet dronken of vermoeid was, ziet de rechtbank als plichtsverzuim. Dit laatste wordt de vrouwelijke agent zwaar aangerekend. Het feit dat zij leugenachtig heeft verklaard en collega O. niet, is de reden dat de korpschef O. een voorwaardelijk strafontslag heeft opgelegd en de agente in kwestie een onvoorwaardelijk ontslag. Definitief ontslagen De centrale Raad van Beroep is het hoogste orgaan in het ambtenarenrecht. Er zijn geen verdere procedures meer mogelijk. De vrouwelijke agent uit Brabant is dus definitief haar baan kwijt. Haar advocaat meester Schakenraad wil niet reageren op vragen van RTL Z. De advocaat van de korpschef was niet bereikbaar voor commentaar.