Al 10.000 euro opgehaald voor acteurs Pippi Langkous

Inger Nilsson deed onlangs een boekje open over de tijd waarin ze in de huid kroop van het rebelse roodharige meisje. De Zweedse actrice kreeg amper betaald en haar rol werkte voornamelijk in haar nadeel, vertelde ze. Grote rollen heeft ze na Pippi nooit meer gehad: regisseurs bleven haar zien als het vrijgevochten meisje dat in Villa Kakelbont woont.

'Samen zeggen we: heel groot dankjewel'

Daarom bedachten Heleen Bosma en Marjan Tulp de crowdfundingsactie. "Als we nou allemaal vijf euro geven (doe gerust samen met vrienden of vriendinnen of eventuele huisgenoten!) Iedereen heeft lol gehad van Pippi, behalve Pippi zelf", schrijven de fans. "Heel schrijnend. Hopelijk kunnen we ze zo alsnog bedanken. Het gaat om het gebaar, dat we allemaal samen één keer heel groot dankjewel kunnen zeggen. Dankjewel voor al die fantastische avonturen. Dat ze ons hebben laten zien dat alles kan, als je maar wil."