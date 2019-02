'Curlingouders' en nieuw lied: De Luizenmoeder is terug

Ook zijn er enkele nieuwe gezichten in de serie te zien. Zo spelen Walid Benmbarek en Dunya Khayam het koppel Amir en Esma, wier zoontje Ahmed op de school komt. En het is voor juf Ank nog best moeilijk om die naam uit te spreken.

Miljoenenpubliek

Vorig seizoen was met een miljoenenpubliek de serie een echte hit. Op sociale media is te zien dat ook vanavond weer volop is gekeken, waarbij vooral gelachen werd om 'de curlingouder'. Een ouder die zijn kind te beschermend opvoedt.