Auto ramt huis in Nieuw-Dordrecht, box met baby'tje geraakt

De auto kwam uiteindelijk op de oprit tot stilstand. De woning is flink beschadigd. Naast de baby was ook de vader in de woonkamer aanwezig toen de auto het huis ramde. Ze moesten daarom samen ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht.

Moeder bleef ongedeerd

De moeder was ook thuis, maar was niet in de woonkamer op het moment van het ongeluk. Daarom bleef ze ongedeerd.

De politie onderzoekt hoe het kan dat de auto van de weg is geraakt. De bestuurder had niet gedronken, zo laat de politie weten.