Bloembollenbedrijf Obdam 'in diepe rouw' na verlies 4 Poolse arbeidsmigranten

Een medewerker van het bedrijf besloot de politie te bellen en zelf op zoek te gaan. Daar hield hij tot vanmiddag niet mee op. Rond 12 uur werd het autowrak in het water gevonden. Reddingspogingen mochten niet meer baten, de vier arbeidsmigranten van 20, 21, 21 en 48 jaar oud waren overleden.

'Een van hen heeft een baby van 7 maanden'

"Ze zouden volgende week teruggaan naar Polen", vertelt Borst aangeslagen. Ze heeft het over de drie mannelijke, jongste, slachtoffers. "Een van hen heeft een jong kindje van 7 maanden oud. Zijn vrouw had hem gevraagd terug te komen. Dit is dramatisch."

De politie heeft via een tolk contact gezocht met de nabestaanden. Op het bloembollenbedrijf is het werk even stilgelegd. "Vanmiddag heeft de ploeg verslagen samengezeten en gepraat. Vanavond is er voor iedereen weer een mogelijkheid om samen te praten. En morgen is nog een bijeenkomst voor alle 80 medewerkers. Iedereen is zo diep geschokt, het is verschrikkelijk."

Het ongeluk gebeurde in deze bocht: