Stankoverlast door tankwagen neemt af, geen gezondheidsrisico's

De Veiligheidsregio adviseert ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. De brandweer probeert de inhoud van de tank over te hevelen en heeft een stankafsluiter op de tankwagen geplaatst, maar er komt nog steeds damp vrij.

Sportwedstrijden afgelast

Op verschillende plekken werden sportwedstrijden afgelast, omdat de lucht te erg was en niet met zekerheid kon worden gezegd of de stof schadelijk was.

Onder andere in Baarn werden voetbal- en hockeywedstrijden stilgelegd of afgelast. Dat gebeurde ook in Alblasserdam, vlak bij de plaats waar de lekkende tankwagen staat. "Het was niet te doen", zegt de voorzitter van VV Alblasserdam, Arjan Maat, tegen RTL Nieuws. "We wisten ook niet hoe schadelijk het was voor de gezondheid. Dan kun je geen risico nemen, zeker niet met die jonge kinderen." Vanmiddag werd bij de club wel weer gevoetbald.

De tankwagen staat op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam, bij het bedrijf Den Ouden Tanktransport. Dat bedrijf heeft naar eigen zeggen circa 50 tankauto's, waarmee binnen Europa vloeibare stoffen worden vervoerd.