Te weinig huisartsen willen eigen praktijk: 'Risico dat patiënt geen arts vindt'

"Na een tijdje als waarnemer te hebben gewerkt, start ik vanaf april als praktijkhouder in een praktijk in Maarn", vertelt Robbert. "Mijn vriendin werkt in Rotterdam, dus ik wil niet naar de andere kant van het land verhuizen. Dat hoeft ook niet, want er is overal vraag naar praktijkhouders. Bovendien is het zo dat als ik in bijvoorbeeld Friesland ga werken, ik mijn flexibiliteit nog verder in moet leveren, omdat het daar moeilijker is om vervanging te vinden."

Meerdere praktijkhouders bij een praktijk

Het NIVEL-onderzoek bevestigt dat de weerstand van partners een belangrijke rol speelt bij de keuze om niet te verhuizen. En het ziet nog een reden voor het dreigende tekort: huisartsen werken steeds vaker parttime. Daarom worden praktijken vaker gerund door meerdere praktijkhouders. Borneman: "Gaat er iemand met pensioen, dan heb je in sommige gevallen dus twee opvolgers nodig. Maar vergis je niet hoor, een parttimehuisarts ben je als je zo’n 40 uur in de week werkt. Eén volle fte is voor een huisarts namelijk iets meer dan 60 uur."

Ook Robbert gaat aan de slag als parttimepraktijkhouder: "Dat past beter bij mijn ambities. Hierdoor kon ik een deel van mijn flexibiliteit behouden. Ik denk dat veel mensen van mijn generatie daar de voorkeur aan geven."

Oplossingen

Borneman wil dat er snel een oplossing komt. "Er is niet alleen een tekort aan huisartsen, de zorgvraag is ook eens toegenomen doordat we langer zelfstandig wonen en de huisarts ingewikkeldere behandelingen moet uitvoeren dan vroeger. Dat maakt het probleem nog groter. Er moet nu ingegrepen worden. We moeten meer huisartsen opleiden, ze goed voorbereiden op het werk als praktijkhouder en zorgen dat een partner ook werk in de regio kan vinden. Doen we dat niet, dan kunnen we de huisartsenzorg niet meer voor iedereen garanderen."

De Patiëntenfederatie ziet nog andere oplossingen. Veldman: "Mogelijk biedt beeldbellen voor spreekuren een oplossing als er geen praktijk meer dichtbij is. Of kunnen we de studieschuld van jonge huisartsen kwijtschelden als ze een bepaald aantal jaar in krimpgebieden werken of daar een praktijk oprichten."