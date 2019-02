Stankoverlast in groot deel Midden-Nederland, kans op overgeven

Niet giftig

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht, waar veel klachten over stank binnenkomen, is het gas niet gevaarlijk. Op Twitter schrijft de Veiligheidsregio: "Hoewel de geur als vervelend wordt ervaren, kunnen buitensporten gewoon doorgaan. De stof wordt tot in Harderwijk geroken." In Baarn zijn hockey- en voetbalwedstrijden gestaakt.

De tankwagen staat op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam, bij het bedrijf Den Ouden Tanktransport. Dat bedrijf heeft naar eigen zeggen circa 50 tankauto's, waarmee binnen Europa vloeibare stoffen worden vervoerd.

De lucht die vrijkomt ruikt naar gas en rubber.