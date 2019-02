Politie en justitie erkennen: risico familie kroongetuige Nabil B. verkeerd ingeschat

20 jaar cel

Nabil B. had getuigd dat Ridouan Taghi, de meestgezochte man van Nederland, achter de reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld zat. Zijn broer Reduan had niets met die onderwereld te maken. Hij was een jonge vader en verdiende zijn geld met ondernemen. Een man liep zijn kantoor in Amsterdam-Noord binnen en schoot hem dood. Zijn moordenaar kreeg in januari 20 jaar cel. Hij zegt dat hij niet wist wie zijn slachtoffer was, en dat hij de opdracht tot de moord had aangenomen om zijn cokeverslaving te financieren.

Direct na de moord uitte de familie grote kritiek op het OM, omdat ze zich niet veilig voelden. Het OM wist via onderschepte chatberichten dat het kamp van Taghi had aangekondigd dat het iedereen in de omgeving van B. zou gaan 'laten slapen'.