Bevroren kat Fluffy overleeft extreme vrieskou maar net

De eigenaren vonden de drie jaar oude kat min of meer begraven in de sneeuw, in een positie alsof ze lang stil op dezelfde plek had gezeten. Op dat moment was de temperatuur in de stad onder nul. Toen ze zagen dat de kat helemaal niet meer bewoog, brachten ze hem met spoed naar dierenarts Jevon Clark in de stad Kalispell.

Thermometer

Haar situatie bleek ernstig. De kat was zo goed als bevroren waardoor de thermometer niet eens meer aansloeg. Meteen werden er handdoeken gebruikt en werd haar kooi verwarmd. Fluffy is normaal gesproken vrij slecht gehumeurd. Toen ze na ongeveer een uur begon te grommen, wist dierenarts Jevon Clark dat het goed zou komen. "Deze slechtgehumeurde katten zijn overlevers."