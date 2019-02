Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

Volgens onderzoek van Motivaction zou 40 procent van de werkenden het best leuk vinden om te switchen naar het onderwijs. Probleem opgelost, zou je denken: dat zou gaan om honderdduizenden mensen.

Veel tijd

Maar veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten.

In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen en zij-instromers aan elkaar te koppelen. Zo is er in Amsterdam Het Schoolbureau, dat onder meer een crash course van elf dagen op een basisschool geeft, zodat potentiële nieuwe leraren zien hoe het werk op een basisschool eruitziet.

Filmindustrie

Ruud van der Heyde (52) stroomde anderhalf jaar geleden in via Het Schoolbureau. "Ik werkte in de filmindustrie. Daar was ik bezig met geld, contracten. Heel anders dan wat ik nu doe. Een jaar of 10 geleden dacht ik er al over na om het onderwijs in te gaan, maar dat was te ingewikkeld. Ik had dan eerst een baan moeten vinden bij een school, en daarna twee jaar de verkorte pabo moeten doen. Maar hoe doe je dat als je een gezin en een huis hebt? Aanbellen en vragen of ik zonder diploma ergens les mocht gaan geven, voelde als een te grote stap. Het tekort in het onderwijs was toen ook nog niet zo groot als nu."

"Maar toen ik me 1,5 á 2 jaar geleden opnieuw ging oriënteren, kwam ik uit bij Het Schoolbureau. Hun crash course gaf mij een duidelijk beeld van wat lesgeven op de basisschool echt inhoudt. Ook kon ik ervaren of ik het in me had om les te geven en of ik er plezier aan zou hebben. Het Schoolbureau adviseerde schoolbesturen vervolgens over welke kandidaten geschikt zouden zijn. Daarna deed ik een soort stagetraject van drie maanden, met behoud van de WW-uitkering die ik toen kreeg. En in september 2017 begon ik op school."