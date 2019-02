Ellende door containerramp nog lang niet voorbij: 'We voelen ons machteloos'

Ook Staatsbosbeheer verwacht dat het project om de stranden en duinen weer schoon te krijgen een van de lange adem is. Een woordvoerder is bang dat er alleen naar de korte termijn wordt gekeken. "In januari hebben we grote groepen vrijwilligers en zelfs het leger gezien. Iedereen was bereid te helpen. Het aanspoelen van troep kan echter nog maanden duren. Het is nog maar de vraag hoe we voor een lange periode mensen blijven optrommelen voor hulp."

Koud weer

De immense onderneming om de stranden en duinen op te ruimen wordt bemoeilijkt door het koude weer. Vrijwilligers wordt afgeraden onvoorbereid naar de eilanden te komen. "We hebben veel aanbiedingen voor hulp van scholen en bedrijven moeten afwijzen." Hun hulp brengt te veel risico's met zich mee, stelt Borras. "Mensen kleden zich niet goed of nemen hun kinderen mee. Ook gisteren hebben we vrijwilligers tegen het einde van de ochtend weer terug naar het dorp moeten brengen omdat ze het te koud hadden."

Op de bekende zandstranden zijn mensen wel nog altijd welkom om met een vuilniszak in de hand een strandwandeling te maken.