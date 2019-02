Pinautomaat met mogelijk 150.000 euro gevonden in Brabants bos

De boswachter rekende zichzelf al rijk. "Er werd verteld dat per cassette 50.000 euro in kan zitten, dus 2 ton in totaal." Een ongelooflijk verhaal, volgens De Bijl. De automaat heeft er vermoedelijk lang gelegen, weet hij. "Ze vertelden dat deze apparaten tot zes jaar geleden werden geplaatst."

Enkele uren later bleek dat de cassettes helemaal leeg zijn, er zit geen geld in. "Dat is jammer natuurlijk", zegt een woordvoerder van de ING. Waar de automaat vandaan komt en wanneer die is gestolen, is nog niet bekend. "Dat onderzoeken we nog."

Gissen

Waarom de automaat midden in het bos werd achtergelaten, is gissen. De Bijl vermoedt dat de criminelen wellicht nog op de vlucht waren en dat de automaat te onhandig was om mee te slepen.

De Bijl hoopte dat een deel van het geld dat in de automaat werd gevonden, door de ING zou worden geïnvesteerd in een 'mooi natuurprojectje'. Toch sluit de ING niet uit dat er vindersloon wordt uitgekeerd, ook al waren de cassettes leeg. "Daar gaan we later over praten."