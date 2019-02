Naar het Malieveld, en ook op vliegvakantie? 'Dat is heel logisch'

Is het puur een dagje uit voor de jongeren, of maken ze zich echt zorgen om het klimaat? Volgens ontwikkelingspsycholoog Sander Thomaes van de Universiteit Utrecht is het het laatste. "Ze maken zich er veel meer zorgen om dan de gemiddelde volwassene. Dat blijkt keer op keer uit onderzoek. Zij zullen ook degenen zijn die het meest worden geraakt door klimaatverandering, meer dan de generatie van hun ouders."

Van alle tijden

Tegelijkertijd is het demonstreren door jongeren iets van alle tijden, zegt hij. "Nu gaat het om het klimaat, een paar maanden geleden gingen jongeren in de VS de straat op voor strengere wapenwetten. Jongeren laten graag zien waar ze voor staan en, als het zo uitkomt, dat ze zich willen verzetten tegen autoriteiten."

"Maar het is tegelijkertijd moeilijk om je te gedragen naar de zorgen die je hebt. Voor volwassenen, en helemaal voor jongeren. Hun grote persoonlijke doel is het verwerven van een eigen identiteit, en daarbij kan het voorkomen dat andere overtuigingen ondergesneeuwd raken."

Dat mensen dat hypocriet noemen, is volgens De Hoop contraproductief. "Door mensen een schuldgevoel aan te praten, loop je het risico dat ze denken: ik ben inderdaad niet goed genoeg bezig. Of excuses bedenken waarom het klimaat niet zo belangrijk is. Dat kan verlammend werken, waardoor ook het goede gedrag stopt, en daar schiet niemand wat mee op. Bijna niemand in onze samenleving leeft helemaal klimaatneutraal. Je kunt je beter een béétje goed gedragen, dan helemaal niet goed."