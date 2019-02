Slachtoffer schietpartij IJburg is oud-profvoetballer Abdellaoui

De man die gisteravond gewond raakte bij een schietpartij op straat op IJburg in Amsterdam, is de oud-voetballer Yassine Abdellaoui. Dat meldt Het Parool. Abdellaoui werd in zijn been geraakt, maar is niet in levensgevaar.

De schietpartij op IJburg gebeurde even voor middernacht. Na de schietpartij zagen meerdere getuigen het slachtoffer schreeuwend op straat liggen. Ook zagen ze twee personen wegrijden op een scooter. Op de locatie aan de George Sliekerkade trof de politie meerdere hulzen aan. Abdellaoui speelde als aanvaller bij onder meer NAC en Willem II. In 2004 eindigde hij zijn carrière als profvoetballer bij De Graafschap. Lees meer: Opnieuw schietincident in Amsterdam, gewonde op IJburg Rechtszaak Daarna was hij samen met eveneens oud-voetballer Geoffrey Prommayon betrokken bij een rechtszaak. Hij werd beschuldigd van witwassen van 2,3 miljoen euro en heling van 38.000 euro. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf op. In hoger beroep werd hij na elf jaar verdachte te zijn geweest, vrijgesproken van deze beschuldigingen. Abdellaoui kreeg 8000 euro tegemoetkoming van justitie voor de dagen die hij onterecht vastzat. Omdat dat bedrag volgens hem veel te laag was, ging hij in hongerstaking. Tweede schietpartij Het was de tweede schietpartij in de stad gisteren. Eerder op de avond schoot de politie een 31-jarige Amsterdammer dood in de buurt van de hoofdvestiging van De Nederlandsche Bank. Hij werd neergeschoten nadat hij met een wapen op agenten was afgestapt. Volgens een woordvoerder van DNB heeft de zaak waarschijnlijk niks te maken met de bank. De politie ziet geen verband tussen de twee schietpartijen en doet in beide zaken nog onderzoek.