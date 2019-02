Brandbom gegooid in woning van ambtenaar Tiel

Volgens burgemeester Hans Beenakker is de impact 'enorm'. "De politie en het OM zijn meteen met het onderzoek gestart", laat hij weten. "Daarin worden verschillende scenario's onderzocht." De ambtenaar werkt bij de gemeente als juridisch adviseur.

Twee jongens wegrennen

Kort nadat er harde knallen hadden geklonken en de brand was ontstaan, zag een buurtbewoner twee jongens wegrennen, schrijft De Gelderlander. De vlammen sloegen uit de woonkamer van het huis toen de brandweer arriveerde. De woning raakte zwaar beschadigd. Ook een ruit van een auto op de oprit is ingetikt.

Of de brand te maken heeft met het werk van de ambtenaar, kon de gemeente niet zeggen. De politie onderzoekt of er een verband is met de twee auto's die kort daarvoor uitbrandden in Tiel.