Voedingscentrum adviseert: 'Bak je eten niet goudbruin'

Hoe goed bedoeld ook, toch heeft Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, vraagtekens bij de campagne. Voeding per stofje bekijken is niet heel effectief, vindt hij "Er zijn veel stofjes die een risico op kanker met zich meebrengen. Eigenlijk komt het steeds op hetzelfde neer: eten uit de frituur of van de barbecue is niet goed voor je. Maar soms gaan de adviezen ver."

Koffie

Zo oordeelde een Amerikaanse rechter in Californië vorig jaar nog dat koffie voortaan moet worden voorzien van een waarschuwing tegen kanker, omdat ook daar acrylamide in zit. 'Hysterisch', noemt Seidell dat. "Koffie is ook juist goed voor je. Acrylamide komt in zulke lage concentratie voor dat het niet opweegt tegen de voordelen van koffie."