'Onderzoek nieuw medicijn zwangere vrouwen terecht stilgelegd'

'Verschil te klein'

Maar of er daadwerkelijk baby’s zijn overleden door de proef, kan niet worden vastgesteld, zegt hoofdonderzoeker Wessel Ganzevoort van het Amsterdam UMC. Van de 108 vrouwen die sildenafil kregen toegediend overleden 44 kinderen. Bij de controlegroep van 108 vrouwen, die een placebo kregen, waren dat er 40. Dat verschil is wetenschappelijk te klein om te zeggen dat sildenafil schadelijk is geweest.

Hoewel dus niet vaststaat dat baby’s door de proef zijn overleden, staat Ganzevoort achter de beslissing om voortijdig te stoppen. "Waar we voor vreesden, lijkt niet te zijn gebeurd. Maar het is duidelijk dat het middel niet werkt zoals gehoopt. Misschien heeft het wel schadelijke effecten, maar ook dat weten we niet zeker. Het zijn in elk geval voldoende aanwijzingen om er niet mee door te gaan."

Geen schadeclaims

De vrouwen die mee hebben gedaan aan de proef zijn geïnformeerd over de resultaten van het interne onderzoek naar de proef. Volgens Ganzevoort heeft geen enkele deelnemer een schadeclaim ingediend bij het ziekenhuis.

Volgende week worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd op een groot internationaal congres voor artsen. Ganzevoort zal daar zijn collega’s adviseren om niet langer sildenafil voor te schrijven aan zwangere vrouwen bij wie de baby niet goed groeit.