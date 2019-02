Politie onderzoekt beelden waarop teefjes worden betast bij hondenshow

Waarschuwing: de beelden van de hondenshow staan onderin dit artikel. Deze kunnen als schokkend worden ervaren.

Dierenbeschermers van House of Animals waren dit weekend undercover aanwezig tijdens een hondententoonstelling in het Beursgebouw in Eindhoven. Op beelden die zij hebben gemaakt, die in handen zijn van RTL Nieuws, is te zien dat zeker drie teefjes door drie verschillende mannen worden betast op hun geslachtsdeel. "Dit zijn seksuele handelingen en het is bizar dat dit wordt gedaan om een hond rustig te krijgen voor zo'n show", verklaart Karen Soeters van House of Animals.

'Dit gaat echt te ver'

"Ik vind dit echt verwerpelijk en ziekelijk", stelt hondenkenner Sacha Gaus die de beelden voor RTL Nieuws heeft bekeken. "De vraag is natuurlijk hoe ver je kan en mag gaan met seksueel contact met je hond. In mijn ogen gaat dit echt te ver."

House of Animals heeft de beelden naar de politie gestuurd en doet er vandaag aangifte van. "Wij gaan de beelden onderzoeken en zullen beoordelen of er sprake is van strafbare feiten", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant tegen RTL Nieuws.