Goudse scholiere overleden aan meningokokkenziekte

Preventieve medicatie

Volgens de GGD Holland Midden is iedereen die onlangs intensief contact met haar had, persoonlijk benaderd door het betrokken ziekenhuis of door de gezondheidsdienst. In die gevallen kunnen preventieve medicijnen worden voorgeschreven.

Volgens de GGD is de kans klein dat iemand na besmetting ziek wordt. Ongeveer 140 mensen krijgen per jaar de ziekte en er overlijden ongeveer twintig mensen per jaar aan.