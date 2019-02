Man verliest hand in hakselmachine: 360.000 euro schadevergoeding

Dat meldt letselschadebureau JBL&G. Hun cliënt was in 2012 aan het werk als storingsmonteur. Tijdens zijn nachtdienst ging het mis: een hakselmachine waarin afvalresten vermalen werden, vertoonde kuren. Bij een poging om het apparaat te repareren, kwam zijn linkerhand vast te zitten tussen de tandwielen en werd de machine ingetrokken.

Zelf uit machine getrokken

Er was geen noodknop en de monteur heeft zijn hand zelf uit de machine moeten trekken terwijl die nog aan het draaien was. Daarbij bleven vier vingers en een deel van zijn duim achter in de hakselaar. Na het ongeval werd de man, die volledig in shock was, naar het UMC Groningen gebracht, waar hij door een plastisch chirurg is geopereerd.

Na zijn herstel bleek al snel dat de man niet meer in staat was om te werken. Om zijn verlies van inkomen te compenseren tot aan zijn pensioen, heeft hij nu via de verzekering van zijn werkgever een schadevergoeding en smartengeld ontvangen van 360.000 euro.