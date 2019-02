Familie en vrienden lopen stille tocht voor Humeyra: 'Ze had een ondraaglijk leven'

Vlak voor haar dood deed ze nogmaals aangifte tegen hem vanwege stalking. Hij had toen al een contactverbod, maar werd niet aangehouden omdat hij 'snel weer in vrijheid gesteld zou moeten worden als er geen vuurwapen bij verdachte zou worden aangetroffen', aldus de politie toen. Verder was onduidelijk waar Bekir zich bevond.

'Ze heeft in intense angst geleefd'

De laatste dagen voor haar dood waren 'ondraaglijk' voor Humeyra, vertelt Stolk. "Als ik de brief lees die zij aan school heeft geschreven, en ook als ik de verklaringen lees die ze bij de politie had afgelegd, dan zie ik dat ze in intense angst heeft geleefd. Ze was er bijna van overtuigd dat er iets met haar ging gebeuren."

De familie van Humeyra probeerde haar, dag in dag uit, te beschermen. "Ze mocht niet meer alleen over straat, haar vader bracht en haalde haar van school. Haar vriendinnen wisten wat er aan de hand was, maar ze kon met niemand meer afspreken. De familie deed dat om haar een veilig gevoel te geven, maar Humeyra wist zeker dat hij haar toch iets ging aandoen. De vraag was alleen nog wanneer."

'Ze stond er alleen voor'

Dat wist Humeyra door de berichtjes die ze van haar ex kreeg, zegt Stolk. "Dat werd daarin aangegeven. Maar ze had ook het gevoel dat ze niet gehoord werd. Ze stond er alleen voor, was moedeloos en machteloos." Stolk doelt op het feit dat de politie niet goed ingreep toen Humeyra meerdere keren aan de bel trok.

Humeyra moest vlak voor haar dood een brief aan school sturen. Dat was een schoolopdracht met de vraag: hoe zie jij je toekomst later? "Daarin maakte ze een opmerking: 'ik moet hier weg uit Nederland. Ik moet vluchten naar Turkije, ik kan hier niet meer blijven.' Ze zag haar toekomst voor die tijd heel rooskleurig in. Humeyra was altijd een blij en vrolijk meisje."