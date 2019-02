Veel containers die van schip Noordzee vielen, zijn kapot

De schepen halen dezer dagen onder meer stukken container, delen van auto's en allerlei afval naar boven. Daarvoor is ook een onderwaterrobot ingezet.

Twaalfde verdieping

Rijkswaterstaat is niet verbaasd dat veel van de 291 overboord geslagen containers kapot zijn. De val die de containers in de nacht van 1 op 2 januari maakten, is vergelijkbaar met een val van de twaalfde verdieping van een flatgebouw.