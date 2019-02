Klant annuleert winnend lot Lotto: 2,9 miljoen euro in prullenbak

Ergens in Nederland slaat iemand zichzelf op dit moment waarschijnlijk heel hard voor de kop: hij of zij besloot vlak voordat de koop rond was een lot van de Lotto te annuleren. Het bleek te gaan om het winnende lot. Waarde: 2,9 miljoen euro.

Normaal gesproken hoort een lot dat geannuleerd wordt niet meegenomen te worden bij de trekking. Bij het annuleren ging dit keer echter iets mis, waardoor het lot wel meedeed. Maar omdat het niet werd gekocht, gooide de winkel het weg. Voor het eerst Lotto schrijft op zijn website dat het niet eerder is voorgekomen dat een jackpot op een geannuleerd lot viel. Hoofdprijzen worden altijd opgehaald en uitgekeerd, van de kleinere prijzen blijft 1 procent liggen. "Vorig jaar hebben de spelers van Lotto daardoor in totaal zo'n 227.000 euro aan prijzengeld laten liggen." Lotto zegt te hebben besloten om het geld terug in de prijzenpot te storten. De nieuwe jackpot is daardoor 5,8 miljoen euro waard.