Merendeel van de 3000 varkens in stal Biezenmortel dood

De grote brand in een varkenshouderij in het Brabantse Biezenmortel is onder controle. Het nablussen gaat nog wel de hele nacht duren, laat de gemeente Haaren weten. De brand brak vanmiddag uit in een grote stal en sloeg over naar twee andere stallen. Inmiddels is duidelijk dat zeker 2000 varkens zijn omgekomen en misschien nog meer

De brand woedt bij een boerderij aan de Winkelsestraat, waar in totaal 3000 varkens aanwezig zaten in vier aan elkaar geschakelde stallen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de vierde stal. Volgens de gemeente heeft het 'merendeel van de dieren' het niet overleefd. Mist en motregen De rookontwikkeling is nog steeds hevig en de de rook hangt laag door de mist en motregen. Er is vooralsnog geen asbest waargenomen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. De vlammen sloegen uit het dak Bekijk deze video op RTL XL Voor de brandweer was het te gevaarlijk om naar binnen te gaan. 122.000 dieren Vorig jaar kwamen in Nederland 122.000 varkens, koeien, kippen en geiten om door stalbranden. Oud-dierenarts Bulle Koster legde vorige week aan RTL Nieuws uit waarom het vaak verkeerd gaat: "In stallen is elektriciteit, water, ammoniak en vooral: heel veel stof in het afzuigingskanaal. Dat is een dodelijke combinatie." © Toby de Kort/De Kort Media Blussen verloopt vaak moeizaam, zegt Koster: "Op veel plekken zijn niet of onvoldoende aansluitingen. In zeventig procent van de stallen is niet voldoende bluswater." Stalbranden: waarom stallen tikkende tijdbommen zijn Bekijk deze video op RTL XL In 2018 kwamen ruim 120.000 dieren om bij stalbranden. Hoe het kan dat het zo vaak misgaat in veestallen? 'Als het op één plek brand, verspreidt het vuur zich razendsnel over de hele stal', zegt dierenarts Bulle Koster.