Zeker 1000 varkens dood bij stalbrand in Biezenmortel

122.000 dieren

Vorig jaar kwamen in Nederland 122.000 varkens, koeien, kippen en geiten om door stalbranden. Oud-dierenarts Bulle Koster legde vorige week aan RTL Nieuws uit waarom het vaak verkeerd gaat: "In stallen is elektriciteit, water, ammoniak en vooral: heel veel stof in het afzuigingskanaal. Dat is een dodelijke combinatie."