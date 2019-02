Vrouwen doen aangifte tegen atletiektrainer Jerry M.

Bekentenis afgelegd

M. legde afgelopen zomer een bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Naar aanleiding daarvan is de politie een onderzoek gestart naar de Rotterdammer.

M. werkte bij diverse atletiekverenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag. Na zijn bekentenis is hij geroyeerd als lid van de Atletiekunie. Tot nu toe had geen van de vermeende slachtoffers aangifte gedaan. Wel kwam in 2000 al een melding over hem binnen en zou in 2009 nog een vermeend slachtoffer naar de politie zijn gestapt, schreef De Telegraaf eerder.