1,2 miljoen mensen overgestapt naar andere zorgverzekeraar

Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en onderzoeksbureau Vektis. Het percentage van 7 procent is flink hoger dan de afgelopen jaren: vorig jaar stapte 6,2 procent van de verzekerden over, in 2017 6,4 procent.

ZN is dan ook positief: "Dit percentage is beduidend hoger dan de afgelopen jaren. Het laat niet alleen zien dat mensen wat te kiezen hebben als het om zorgverzekeringen gaat, maar het ook écht doen."

Prijsstijgingen

Een hoog aantal overstappers was al verwacht. De premies liggen in 2019 een stuk hoger dan in 2018. Vrijwel alle verzekeraars verhoogden de prijzen van de basispolis flink en de onderlinge verschillen bleken groot. Stijgingen liepen uiteen van 3 tot bijna 18 euro per maand, bleek uit een overzicht van RTL Z.

Uit een enquête van vergelijkingssite Pricewise bleek eind vorig jaar zelfs dat 1 op de 6 mensen overwoog over te stappen. Toch hebben uiteindelijk niet heel veel meer mensen dan normaal die stap ook daadwerkelijk gezet.