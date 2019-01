DDoS-aanval op Magister, honderden scholen getroffen

Een gespecialiseerd bedrijf werd door Magister ingeschakeld om het probleem 'te onderdrukken'. Dat lukte zo'n vier uur later dus.

Zeker vijfhonderd scholen getroffen

Magister wordt op ruim vijfhonderd scholen in Nederland gebruikt. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval, is onbekend. "Daar hebben we nog geen idee van."