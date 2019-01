Kristel zat naast rokende vrouw in trein: 'Ik had graag de conducteur willen appen'

De NS start in het voorjaar een proef met het (anoniem) melden van overlast zoals vernielingen, onzedelijk gedrag of roken in de trein. Reizigers kunnen dat doen via een app of sms, het bericht komt dan binnen bij de landelijke NS-meldkamer. De proef duurt een half jaar en is vooralsnog alleen in het zuiden van het land.

Intimiderend

Kristel had de nieuwe dienst goed kunnen gebruiken afgelopen zomer toen ze op een ochtend met een vriendin vanaf Eindhoven onderweg was naar Rotterdam. "De vrouwen stapten in en gedroegen zich meteen zo intimiderend dat niemand eropaf durfde te stappen. Je kon al inschatten dat je een grote mond terug zou krijgen."

Toen een van de vrouwen een sigaret opstak, hadden meerdere reizigers duidelijk last van de rook, vertelt Kristel. "Uiteindelijk heb ik via Twitter contact gezocht met de NS. Een medewerker reageerde na een kwartier en uiteindelijk kwam een conducteur een extra ronde in de coupé maken. Dat was snel, maar toen was de sigaret natuurlijk al uit. Met zo'n nieuwe service was er misschien nog sneller opgetreden."