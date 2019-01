Twee doden in Belgisch drugslab komen uit Eindhoven

Dat bevestigt het Belgisch parket aan Omroep Brabant. De lichamen werden in het Belgische Eksel gevonden, zo'n 30 kilometer onder Valkenswaard.

Anonieme tip

De politie was naar de loods gegaan na een anonieme tip aan de meldkamer in Eindhoven. Bij aankomst troffen ze bij de deur van de drugsloods al een lichaam aan. Later vonden ze nog twee lichamen tussen de chemische vaten.

Waaraan de slachtoffers uiteindelijk zijn overleden, is nog niet bekendgemaakt.