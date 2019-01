'Nekvel-docent' krijgt excuses van Kennemer College

Sindsdien wordt Keeman ook wel de 'nekvel-docent' genoemd. Vanmiddag is hij in gesprek gegaan met de school en heeft hij excuses gekregen. De school schrijft in een verklaring dat alle partijen 'tevreden over de uitkomst van het gesprek zijn'.

'De directie van de school betreurt het'

Wat Keeman vooral dwars zat, was dat hij was geschorst door de school. Het Kennemer College schrijft daarover: "Na het incident heeft de school de heer Keeman vrijgesteld van werkzaamheden. Het doel was om hem tot rust te laten komen en de rust op school te herstellen. De heer Keeman heeft de vrijstelling echter als een schorsing ervaren en als een gebrek aan vertrouwen. De directie van de school betreurt dat uiteraard en biedt excuses aan voor de wijze waarop dit is gebeurd."

Morgen zou de laatste dag zijn van Keeman op de school, daarna zou hij met pensioen gaan. Een afscheid met zijn leerlingen zit er in ieder geval morgen niet meer in na het voorval.