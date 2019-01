Hoteleigenaar 'opgelucht' dat Jan en Jolanda achter tralies verdwijnen

Jan en Jolanda bleken het verdwijntrucje al een jaar lang toe te passen. Ze genoten van alle luxe en vervolgens vertelden ze smoesjes waarom ze niet konden betalen. Daarna lieten ze nooit meer van zichzelf horen.

Veel hoteleigenaren meldden zich bij de politie na het zien van de camerabeelden van Nolte en het stel stapte uiteindelijk zelf naar de politie. De twee zouden ieder voor ongeveer 20.000 euro hebben 'gestolen'.

'We zijn heel vaak bedankt'

"Echt heel veel bed and breakfasts en hotels hebben ons gebeld en ons bedankt dat we die foto online hadden gezet. Dat was natuurlijk illegaal, we werden daarvoor ook aangeklaagd. Maar gelukkig werd die aanklacht later ingetrokken."

Het geld dat Nolte kwijt is, ziet hij waarschijnlijk niet meer terug. "Er zijn zo veel gedupeerden. We zijn nu allang blij dat ze achter de tralies verdwijnen. Dat ze niet meer kunnen toeslaan. En dat we er nu een dikke streep onder kunnen zetten."

'Spijtig dat het is gebeurd'

Of Nolte het vertrouwen in zijn gasten is verloren na Jan en Jolanda? "Nee, zeker niet. Er werd op het begin ook geroepen dat hotels voortaan aanbetalingen moeten vragen van hun klanten. Dat hebben we nooit gedaan. Het is spijtig dat het is gebeurd, maar we zien het wel echt als een incident."

Nolte zette deze zomer een bonnetje online, waarop te zien was waar Jan en Jolanda van hadden genoten. Zo dronken ze 40 vaasjes bier, dronken ze 39 glaasjes port en gingen ze meerdere keren voor tientallen euro's uit eten.