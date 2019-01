Vier meldingen bij Defensie van gezondheidsklachten door 'burnpits'

Na dat nieuws vroeg Sadet Karabulut van de SP de minister om opheldering. Toen zei Bijleveld nog dat er 'geen meldingen bekend zijn van militairen met kanker in relatie tot afvalverbranding'. Daarnaast heeft Defensie in 2010 metingen laten doen op Kandahar om de stoffen te meten die vrijkomen bij de afvalverbranding. Maar de concentratie was niet gevaarlijk, aldus Defensie.

Intern meldpunt

Nu hebben zich toch vier militairen gemeld. De minister wil alle klachten boven tafel krijgen, zei ze vanmiddag. Er is intussen ook een intern meldpunt bij Defensie opgezet waar de klachten kunnen worden gemeld.