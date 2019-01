Sneeuw op komst: minder treinen, drukke ochtendspits verwacht

Ook Schiphol houdt rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft sneeuwschuivers en medewerkers paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt.

20 vluchten geschrapt

Desondanks heeft KLM al twintig vluchten geschrapt voor morgenochtend. De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers aan om de status van hun vlucht morgen goed in de gaten te houden. Mogelijk gaan ze namelijk nog meer vluchten annuleren.

De sneeuw zal in de loop van de nacht in het zuidwesten al gaan vallen, zegt Nicolien Kroon van Buienradar. "Morgenochtend moeten vooral mensen in Zuid-Nederland de wekker dus eerder zetten door een drukke ochtendspits." Ook in de Randstad kan het drukker zijn op de weg vanwege de sneeuw.

Geen zon, sneeuw blijft liggen

Op sommige plekken zal er zeker vijf centimeter sneeuw vallen. "Genoeg voor een goede sneeuwpop dus", zegt Kroon. "De zon schijnt niet, dus het zal blijven liggen."