Tientallen dode of verzwakte zeekoeten aangespoeld op Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden zijn de afgelopen dagen tientallen dode of ernstig verzwakte zeekoeten aangespoeld. Onderzoekers gaan kijken of er een link is met de zeecontainers die begin dit jaar overboord sloegen in de Waddenzee. "Dat er iets aan de hand is, dat is een ding dat zeker is."

De Veiligheidsregio Friesland en natuurorganisaties rond het Waddengebied krijgen opvallend veel meldingen over de aangespoelde vogels. Volgens het Reddingsteam Zeedieren Ameland zijn er dit weekend op Ameland zeker veertig dode zeekoeten gevonden. Op Terschelling zijn er minstens vijftig zeekoeten gevonden, zowel dood als ernstig verzwakt. Ook gisteren werden weer tientallen aangespoelde vogels gevonden. Maagproblemen Volgens het Reddingsteam zijn de dieren aan de buitenkant schoon, maar hadden ze allemaal maagproblemen. "Het vreemde is dat het tot nu toe vrijwel alleen zeekoeten betreft", schrijven ze op hun Facebookpagina. Wageningen Marine Research gaat de dode vogels gaat onderzoeken. Eén van hun medewerkers zegt tegen de NOS dat zij gaan kijken of er een verband is met de zeecontainers die eerder dit jaar in zee belandden. Er is een geografisch verband. Of dat ook een oorzakelijk verband is, moeten we nog onderzoeken."