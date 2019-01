Bewoners 26 huizen rond gasexplosie slapen nog een nacht niet thuis

Na het instorten van het pand werden uit veiligheidsoverwegingen in totaal 44 huizen ontruimd. De bewoners van de huizen in de straten achter de Jan van der Heijdenstraat mogen vanavond weer naar huis, de 26 woningen in de straat zelf niet. "De veiligheid van zowel hen als de woningen staat voor de hulpdiensten voorop."

Drie woningen gesloopt

Bewoners is gevraagd of zij eventueel bij familie of vrienden terecht kunnen. De gemeente regelt opvang voor degenen die geen opvangadres hebben. De drie woningen die het ernst getroffen werden door de explosie, worden gesloopt.