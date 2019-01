Eigenaren nemen afscheid van verbrande hondjes: 'Iedereen is aan het huilen'

De dode honden zijn meegenomen door de ambulance. De medewerkers zijn 'vreselijk aangeslagen'. "Ze zijn heel emotioneel en verdrietig. Het raakt ons allemaal."

Hondjes identificeren

Hen wacht nu een moeilijke taak: de hondjes identificeren. "Ze zijn zo ernstig verbrand, je kan echt niet meer zien wat voor hondje het was. En niet alle honden hadden een chip. We worden dan ook gek gebeld door eigenaren met de vraag of hun hondje er tussenzit."

De chips die er nog wel zijn, worden uitgelezen, waarna de baasjes worden geïnformeerd. "Dat is een lastig gesprek. Net belden we met de eigenaar van hondje Pip. Het werd stil aan de andere kant van de lijn en daarna hoorde we alleen nog maar gehuil."

Afscheid nemen

Vanavond komen de eerste eigenaren afscheid nemen van hun hond bij de dierenambulance. "Ze liggen in witte lakens bij ons op een rij. We praten met elkaar over wat er is gebeurd. En we troosten elkaar."